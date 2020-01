Trois éléments de soutien aux groupes terroristes ont été appréhendés, mercredi à Skikda et Khenchela, par des détachements de l’Armée nationale populaire (ANP) en coordination avec les services de la Sûreté nationale, indique jeudi le ministère de la Défense nationale (MDN) dans un communiqué. "Dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce à l’exploitation de renseignements, des détachements de l’ANP ont appréhendé en coordination avec les services de la Sûreté nationale, le 22 janvier 2020, trois (03) éléments de soutien aux groupes terroristes à Skikda et Khenchela/5e Région militaire", précise la même source. Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, des détachements de l’ANP ont arrêté, à Bordj Badji Mokhtar et In Guezzam/6eRM, "(19) individus et saisi huit (08) groupes électrogènes et dix (10) marteaux piqueurs, ainsi que cinq (05) véhicules tout-terrain et (5000) litres de carburants destinés à la contrebande", alors que des Garde-frontières ont saisi "(37.5) kilogrammes de kif traité à Tlemcen/2e RM", ajoute le communiqué. Dans un autre contexte, des éléments de la Gendarmerie nationale ont appréhendé à Boughni, wilaya de Tizi-Ouzou/1èreRM, "un réseau criminel composé de six (06) individus, spécialisés dans le cambriolage à main armée". "Cette opération a permis également de saisir, explique le MDN, un (01) fusil à pompe, un (01) fusil de chasse, ainsi que des armes blanches et deux (02) véhicules touristiques". Par ailleurs, des éléments de la Gendarmerie nationale ont saisi, à Batna et Tébessa/5eRM, "(14425) cartouches de différents calibres, alors que (16) immigrants clandestins de différentes nationalités ont été appréhendés à Tamanrasset/6eRM et Tlemcen/2eRM", conclut le communiqué.