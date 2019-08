Trois Palestiniens ont été tués et 345 autres blessés par les forces d’occupation israéliennes en juillet, a indiqué le département des relations internationales de l’Organisation de Libération de la Palestine (OLP), déplorant une "violation flagrante" de toutes les Conventions et lois internationales humanitaires. Selon un rapport mensuel du département des relations internationales de l'OLP, divulgué samedi et cité par l'agence de presse palestinienne, Wafa, Mahmoud Al-Adham et Ahmed Al-Qarra ont été tués par balles réelles de l’occupation pendant la répression des marches pacifiques à Khan Younes et Beit Hanoun dans la bande de Ghaza. Le prisonnier, Nassar Taqatqa (31 ans) de Beitlehem "est lui décédé suite à la torture et à la négligence médicale dans la prison israélienne "Nitsan Al-Ramla". D'autre part, 478 personnes ont été arrêtés par les forces de répression israéliennes durant la même période, dont neuf enfants et deux femmes, selon la même source. D'autre part, dix prisonniers palestiniens avaient entamé une grève ouverte de la faim en protestation contre leur détention administrative, la négligence médicale et les mauvaises conditions de détention dans les geôles israéliennes. S'ajoute à cela, la démolition de dix immeubles appartenant à des Palestiniens à Wadi al-Hummus, en plus de structures, magasins et maisons palestiniennes situés dans différentes régions de la Cisjordanie et d'El-Qods occupées. Le quartier Wadi al-Hummus se trouve dans les zones 'A’ qui sont sous le contrôle de l’autorité palestinienne, selon l’accord d’Oslo. Juin dernier, trois Palestiniens ont été tués et 500 autres blessés, selon un rapport du centre de l’OLP "Abdullah Al-Horani" pour les études et la documentation. Durant le même mois, 420 autres ont été arrêtés à Ghaza, El-Qods occupée, et en Cisjordanie.