Le président américain Donald Trump, testé positif au Covid-19, a quitté vendredi 2 octobre au soir la Maison Blanche pour rejoindre un hôpital militaire dans la banlieue de Washington. Donald Trump, qui portait un masque, a brièvement salué les journalistes présents dans les jardins de la Maison Blanche mais n'a pas dit un mot et a embarqué à bord de l'hélicoptère présidentiel Marine One qui a décollé peu après. Le président américain sera admis pour quelques jours à l'hôpital Walter Reed, sur recommandation de son médecin et d'experts médicaux.