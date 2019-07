Le président américain Donald Trump a affirmé lundi qu'il n'aurait plus de contacts avec l'ambassadeur britannique à Washington, Kim Darroch, après la publication de câbles diplomatiques dans lesquels ce dernier mettait en cause ses capacités de dirigeant. "Je ne connais pas l'ambassadeur, mais il n'est ni aimé ni bien vu aux Etats-Unis. Nus n'aurons plus de contacts avec lui", a tweeté M. Trump, deux jours après la publication par le Mail on Sunday de rapports dans lesquels le diplomate britannique affirmait notamment que le locataire de la Maison Blanche était "instable" et "incompétent". De son coté, le gouvernement britannique de Theresa May a redit lundi son "plein soutien" à son ambassadeur à Washington "Sir Kim Darroch a toujours le plein soutien de la Première ministre", a déclaré un porte-parole officiel à Londres, après la publication dans la presse de câbles diplomatiques de l'ambassadeur britannique critiquant sévèrement le président Trump.