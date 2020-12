Le président sortant des Etats-Unis Donald Trump a ordonné le retrait de la "majorité" des troupes américaines de Somalie d'ici début 2021, c'est-à-dire juste avant son propre départ du pouvoir, a annoncé vendredi le Pentagone."Une partie des forces pourront être redéployées en dehors de l'Afrique de l'Est. Toutefois, le reste des forces seront repositionnées de Somalie vers les pays voisins afin de permettre des opérations transfrontalières par les Etats-Unis et les forces partenaires, pour maintenir la pression sur les organisations extrémistes violentes", a déclaré le ministère américain de la Défense dans un communiqué. Quelque 700 soldats des forces spéciales américaines forment et conseillent l'armée somalienne dans ce pays de la Corne de l'Afrique face aux jihadistes shebab, affiliés à Al-Qaïda.