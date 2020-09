Le président américain Donald Trump a réclamé dimanche que son adversaire démocrate dans la course à la Maison Blanche Joe Biden passe un test antidopage avant ou après leur premier débat télévisé de mardi. « Ses performances lors des débats ont été INEGALES comme jamais, pour dire les choses gentiment. Seuls des médicaments ont-ils pu provoquer ces écarts ??? », a tweeté le milliardaire républicain qui est en retard dans les sondages pour la présidentielle du 3 novembre. Donald Trump a dit qu’il accepterait « bien entendu » de se soumettre au même test. Donald Trump, qui surnomme sans relâche son rival « Joe l’endormi », ne manque jamais de l’attaquer sur sa forme. Il dénonce les rares questions « faites pour un enfant » que les journalistes lui posent. L’équipe de campagne du milliardaire républicain décrit carrément le démocrate comme un vieillard sénile. Le candidat démocrate à la présidentielle américaine Joe Biden a dit samedi s’attendre à des « mensonges » et « attaques personnelles » de la part de Donald Trump lors de leur premier débat télévisé mardi, mais a affiché sa confiance sur sa capacité à lui tenir tête. « Ce sera difficile », a reconnu l’ancien vice-président dans un entretien diffusé par la chaîne MSNBC. « Je m’attends à des attaques directes, essentiellement des attaques personnelles, c’est tout ce qu’il sait faire », a-t-il ajouté au sujet du président sortant républicain. Le vieux routier de la politique, âgé de 77 ans, qui, au nom des précautions sanitaires liées à la pandémie de Covid-19, mène une campagne plus discrète que celle tambour battant de l’ex-homme d’affaires de 74 ans, sera comme rarement sous les projecteurs.