Un haut responsable militaire thaïlandais, éploré, a exhorté mardi ses compatriotes en deuil à "ne pas accuser l'armée" après une tuerie sans précédent dans le pays durant laquelle un soldat a tué 29 personnes.Le commandant en chef de l'armée de terre thaïlandaise, le général Apirat Kongsompong, un ultra-royaliste, a fondu en larmes en présentant ses excuses aux victimes au cours d'une conférence de presse, mais a exclu de démissionner."L'armée est une vaste organisation comprenant des centaines de milliers de personnes (...) je ne peux pas les surveiller tous", a-t-il plaidé."Certains critiquent l'armée" mais "je les appelle à ne pas accuser l'armée (...) parce que c'est une organisation sacrée", à la place "accusez-moi, le général Apirat", a-t-il déclaré.L'assaillant, un officier subalterne, a été abattu par les forces de l'ordre après une virée meurtrière de près de 17 heures dimanche.Le tireur serait passé à l'acte après une dispute avec un supérieur au sujet d'une dette liée à la vente d'une propriété, selon les autorités. L'armée

assure qu'il s'agit d'un cas isolé de soldat rebelle et non le produit d'un système corrompu.Le général a promis de faciliter à l'avenir les enquêtes en cas de plainte de jeunes officiers contre leurs supérieurs.Dans le cas présent, le tireur "avait été trompé par son supérieur et ses proches qui lui avaient promis une rétribution" pour la vente d'une maison, a indiqué le général.Le soldat a tué son supérieur et la belle-mère de ce dernier avant de poursuivre son massacre pendant 17 heures.L'armée est omniprésente dans le payset son budget a enflé depuis le dernier coup d'Etat de 2014.