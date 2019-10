Le ministère de l'Intérieur tunisien a annoncé mardi l'arrestation de l'individu qui a tué, lundi, à l'aide d'une arme blanche, un ressortissant français à Zarzouna (gouvernorat de Bizerte) et blessé au visage un militaire en uniforme. Cité par l'agence TAP, le ministère de l'Intérieur a indiqué que l'individu en question a été arrêté mardi à l'aube, précisant que l'auteur du crime vient à peine de quitter la prison et est déjà connu pour ses antécédents judiciaires. La même source a ajouté que les unités sécuritaires l'ont arrêté

alors qu'il tentait d'accéder à son domicile et que l'arme du crime (un couteau) a été saisie. L'individu de 28 ans a été remis à l'unité nationale de recherche dans les crimes terroristes. Lundi, le ministère de l'Intérieur a indiqué qu'un étranger de nationalité

française a été blessé à l'arme blanche par un individu à Bizerte. Il a succombé à ses blessures avant d'arriver à l'hôpital, a faitsavoir à l'agence TAP le directeur régional de la santé. Quant à l'état de santé du militaire blessé, il est stationnaire et ne représente aucun danger, a-t-on souligné. Ce dernier a été transféré par les services de la protection civile à l'hôpital militaire de Bizerte. Dans une déclaration donnée à l'agence TAP, le porte-parole du ministère de l'Intérieur, Khaled Hayouni, a indiqué que l'agresseur a été identifié et qu'il était impliqué dans des affaires de droit commun.