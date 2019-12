Le chef du gouvernement tunisien, chargé d'expédier les affaires courantes, Youssef Chahed, a affirmé vendredi, que la crise que traverse actuellement la Tunisie est "surtout politique et morale avant d'être économique et sociale", appelant à "une réflexion sur le changement de la loi électorale, rapporte l'agence TAP.M. Chahed a, dans ce contexte, appelé à "une réflexion sur le changement de la loi électorale et à une nouvelle méthode d'élection afin d'éviter les difficultés de constitution d'un gouvernement de coalition" et pour que le Parlement ne comprenne pas dorénavant "les premiers venus".Et d'ajouter qu'il est "impossible de continuer à travailler" au cours de la prochaine période dans le cadre d'une loi organique du Parlement entravant, a-t-il dit, les lois, avant de rappeler que son gouvernement a présenté à l'Assemblée plus de 260 lois dont plus de 100 d'entre elles n'ont pas encore été examinées.M. Chahed a en outre souligné que l"'Etat doit s'intéresser, au cours de la prochaine étape, à la restructuration des entreprises publiques, fournir des ressources additionnelles et relancer les secteurs productifs", recommandant d"'adopter la culture de contrats entre l'Etat, le gouvernement et le secteur privé, comme il en est le cas dans le secteur du textile".