Le président de la République tunisienne, Kais Saied, a chargé, vendredi, Youssef Chahed d'expédier les affaires courantes jusqu'à la formation du nouveau gouvernement et l'obtention de la confiance de l'Assemblée des représentants du peuple (ARP), selon un communiqué de la présidence. "Le président m'a chargé en me recevant au Palais de Carthage, d'expédier les affaires courantes", a déclaré Youcef Chahed, à l'issue de l'entrevue, précisant que le président a insisté sur le fait d'assurer la continuité de l'action gouvernementale, afin de garantir la sécurité des citoyens et la bonne gestion du service public. Kaies Saied a chargé en outre Habib Jomli de former le prochain gouvernement. M.Jomli a été proposé par le parti Ennahdha disposant de la majorté au sein de l'ARP au poste du chef du gouvernement.