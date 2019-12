Le président du Courant démocrate Mohamed Abbou, a annoncé vendredi le retrait définitif de son parti des concertations sur

la formation du gouvernement.M. Abbou, cité par l'agence TAP, a également indiqué que le Courant démocrate "ne prendra pas part" à la future équipe gouvernementale et que les députés du bloc "ne voteront pas" en faveur du gouvernement de Habib Jemli.

Lors d’une conférence de presse tenue par son parti à Tunis, M. Abbou a précisé que "le Courant démocrate ne peut gouverner avec le Mouvement Ennahdha"."Les perceptions et les objectifs du mouvement Ennahdha sont soumis à ses propres intérêts", a-t-il poursuivi, précisant que la décision concernant la non-participation du Courant démocrate au futur gouvernement a été prise

par le bureau politique du parti.Abbou a fait savoir que sa formation politique avait "une autre conception de l’Etat et de l’avenir du pays", surtout que "le paysage politique post-révolution a connu l’apparition de partis politiques qui servent leurs

propres intérêts, sans compter l’incidence du financement étranger, le chantage contre les hommes d’affaires et les luttes entre les partis politiques sur la vie politique".Il a rappelé que son parti avait exigé les portefeuilles de l’Intérieur, de la Justice et de la Réforme de l’administration dans la perspective de changer le statut quo à travers "un programme clair et une perception

différente" de l’Etat.Le chef du Courant démocrate, a précisé dans ce sens que sa formation politique, "s’est vu refuser" lors des premières concertations sur la composition du gouvernement, le portefeuille de l’Intérieur, considéré comme étant une "ligne rouge". "Le Courant démocrate avait présenté les noms de deux personnalités indépendantes pour diriger le ministère, le premier étant un avocat et le deuxième un ancien magistrat", a-t-il ajouté, indiquant que le chef du gouvernement désigné Habib Jemli lui a "confirmé" lors de leur rencontre jeudi, "le "refus" d’attribuer au Courant démocrate le portefeuille de la Justice.

Le président du Courant démocrate a souligné que le rôle de son parti consistera désormais "à apaiser" le climat politique et à "encourager le militantisme pacifique pour changer la réalité du pays", appelant "tous les Tunisiens" à contribuer à la réforme du pays lors des cinq prochaines années.