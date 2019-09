Quelque 107 Tunisiens et organisations figurent actuellement dans la liste nationale des personnes, organisations et entités associées à des infractions terroristes et dont les avoirs ont été gelés, a indiqué le président de la Commission nationale de lutte contre le

terrorisme (Cnclt), le général Mokhtar Ben Nasr. Dans une déclaration à l'agence TAP en marge d'une conférence organisée à

Tunis sur " la démocratisation, les défis sécuritaires et le développement en Tunisie et en Afrique ", Ben Nasr a souligné que "la Commission Nationale de Lutte Contre le Terrorisme, créée en 2016, établit la liste nationale contenant les noms des personnes, organisations et entités ayant, preuve à l'appui, commis, tenté de commettre, participé ou contribué à des actes terroristes".

Il a, en outre, signalé que "la stratégie nationale de lutte contre le terrorisme lancée en 2016 pour 5 ans, repose sur 5 axes importants, à savoir, la prévention du terrorisme, la protection des citoyens et des institutions, le suivi pour contrecarrer et faire avorter d'éventuels plans terroristes, en plus de l'engagement d'actions en Justice et la riposte faire face aux conséquences d'un attentat terroriste et en atténuer leurs répercussions". D'après le général Ben Nasr, des plans d'action sectoriels ont été

finalisés fin 2018 et mis en úuvre dans tous les ministères pour renforcer la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent sous toutes ses dimensions et ce, en collaboration avec la société civile. Dans ce contexte, il a assuré que la Tunisie "est aujourd'hui un pays sécurisé" signalant que "des mesures de sécurité importantes ont été mises en place pour sécuriser le processus électoral"