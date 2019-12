Le Conseil de la Choura du mouvement "Ennahdha" en Tunisie, a appelé les différentes forces politiques concernées par la formation du gouvernement "à faire des concessions et à accélérer les négociations", a fait savoir lundi, le président du Conseil, Abdelkrim Harouni. S'exprimant au lendemain de la réunion du Conseil de la Choura, M.Harouni, cité par l'agence TAP, a appelé lors d'une conférence de presse tenue à Tunis, a rappelé que les négociations étaient en cours "et les contours de la prochaine coalition au pouvoir sont encore floues". Lors de cette réunion, le Conseil de la Choura a renouvelé sa confiance au chef du gouvernement désigné, Habib Jemli, pour la formation d'un gouvernement "de réforme et de réalisation, politiquement solide", a-t-il ajouté. "Le Conseil de la Choura a décidé de mettre en place une commission mixte composée de cinq membres du conseil conduits par Harouni et cinq autres du bureau exécutif d'Ennahdha conduits par le président du mouvement, Rached Ghannouchi, afin d'examiner les noms qui seront présentés à M.Jemli pour occuper les postes ministériels au sein du nouveau gouvernement ". Pour M. Harouni, "Qalb Tounes fait partie du paysage politique et possède un bloc parlementaire influent qui ne peut être exclu "et avec lequel on peut interagir", ajoutant que son parti "reste toutefois attaché" à sa position concernant la non participation de QalbTounes au prochain gouvernement. Le Conseil de la Choura a recommandé d'entamer les préparatifs du 11e congrès d'Ennahdha, notamment à travers "l'organisation d'une session spéciale du conseil" à cet effet.