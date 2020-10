La Garde maritime tunisienne a annoncé, mardi, avoir déjoué huit tentatives de franchissement illégal des frontières maritimes et arrêté 111 migrants clandestins, dont 28 Subsahariens.Huit individus ont été placés en garde à vue, alors que deux bateaux de mer, un bateau pneumatique et deux moteurs marins, ont été saisis, a déclaré à la presse, le porte-parole officiel de la Garde maritime du

Centre, Ali Ayari.Parmi ces candidats qui tentaient de rejoindre l'Europe, 83 sont de nationalité tunisienne, dont 2 femmes et 6 enfants venant des gouvernorats de Sfax, Mahdia, Sousse, Sidi Bouzid, Kairouan et Gabès, selon la même source.Une source de la brigade de la marine du district maritime de Gabès (sud-est) a affirmé mardi qu’un bateau transportant 10 personnes, candidats à l’immigration clandestine, avait fait naufrage au large de Zarat, gouvernorat de Gabès.Selon les chiffres du Haut-commissariat des Nations unies aux réfugiés (HCR), les tentatives de traversée en Méditerranée au départ de la Tunisie ont augmenté de 462%.