Le chef du gouvernement désigné en Tunisie, Habib Jemli, a pris lundi la décision de former un exécutif de compétences nationales indépendantes des partis, affirmant qu'il n'a pas consulté le parti Ennahdha pour opter pour ce choix.M. Jemli a annoncé lors d'une conférence de presse lundi soir, après un entretien avec le président Kais Saied, qu'il avait décidé de former un gouvernement de compétences nationales indépendantes des partis, dont le mouvement Ennahdha.Il a tenu à préciser à cet égard que le président de la République "n'était pas au courant de ce qui se passait dans les coulisses sur la formation du gouvernement du président", notant que "l'entretien avec le chef de l'Etat au palais de Carthage, avait pour but de se concerter sur les portefeuilles de Défense et des Affaires étrangères (du ressort du président de la République), selon la constitution tunisienne"."J'irai au Parlement avec le gouvernement que j'annoncerai prochainement, sans couverture politique", a-t-il dit, après avoir reçu au palais "Dhiafa" de Carthage, pendant un mois et dix jours, des représentants de divers partis, des représentants d'organisations nationales, outre un certain nombre de personnalités et de compétences extérieurs aux partis.Commentant les raisons de l'échec du marathon de négociations, en particulier sa rencontre avec le Quatuor vendredi et samedi dernier (Parti Ennahdha, Mouvement Echaab, Parti démocrate et Mouvement Tahya Tounes), M. Jemli a indiqué qu'il était "surpris par les décisions des partis, malgré

l'avancement des négociations avec eux qui ont atteint le stade de la présentation des candidatures pour les portefeuilles ministériels".