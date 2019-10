La Cour d'appel de Tunis a rejetté mardi une nouvelle demande de libération du candidat au second tour de la présidentielle

Nabil Karoui, a indiqué à l'AFP un de ses avocats, Kamel Ben Messoud, moins de deux semaines avant le scrutin. Poursuivi depuis 2017 pour blanchiment d'argent et évasion fiscale, le magnat des médias Nabil Karoui a été placé en détention préventive le 23 août, et toutes les demandes de libération ont été rejetées jusque-là.