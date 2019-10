Le nouveau président tunisien, Kais Saied, a prêté serment mercredi, a rapporté l'agence TAP. "Le nouveau président de la République Tunisienne Kais Saied, a prêté serment, mercredi, au Bardo, au cours d'une séance extraordinaire de l'Assemblée des représentants du peuple (ARP)", indique la TAP. "Je jure par Dieu Tout-puissant de sauvegarder l'indépendance de la patrie et l'intégrité de son territoire, de respecter la Constitution du pays et sa législation, de veiller sur ses intérêts et de lui devoir allégeance", a dit Kais Saied en prêtant serment. Cette cérémonie se déroule en présence de l'ex-président de la République par intérim Foued Mebazaa, d'anciens chefs de gouvernement, de plusieurs membres du gouvernement notamment du chef du gouvernement, Youssef Chahed, des secrétaires généraux des partis politiques et des organisations nationales ainsi que de personnalités nationales et présidents des instances nationales et des ambassadeurs et représentants des missions diplomatiques en Tunisie. M. Saied a remporté le second tour de l'élection présidentielle du 13 octobre, avec 72,71% des suffrages contre 27,29% obtenus par son rival Nabil Karoui, un homme d'affaires et l'un des magnats du paysage médiatique tunisien. Il devient le huitième président de la République tunisienne depuis son indépendance en 1956 et le deuxième élu au suffrage universel après Beji Caïd Essebsi, décédé le 25 juillet dernier.