Aucune réunion officielle n'a eu lieu jusqu'à présent entre le mouvement Ennahdha et Qalb Tounes concernant les concertations sur la présidence du parlement et la formation du prochain gouvernement, a indiqué mardi un dirigeant d'Ennahdha, Noureddine Bhiri. M. Bhiri, cité mercredi par des médias locaux, s'exprimait au parlement où les députés étaient invités à déclarer leur patrimoine avant le début de leur mandat parlementaire et où les préparatifs vont bon train pour la tenue jeudi, de la séance inaugurale de la nouvelle session parlementaire 2019-2024. De son côté, le dirigeant du parti Qalb Tounes, Oussama Khlifi, a déclaré au siège de l'Assemblée des représentants du peuple (ARP) que son parti n'a pas tenu de réunions de concertation avec aucune partie politique concernée par la formation du prochain gouvernement. Crédité de 52 sièges lors des élections législatives du 6 octobre,

Ennahdha poursuit ses concertations sur la formation du gouvernement. Pour sa part, Qalb Tounes qui a décroché 38 sièges, a décidé dans une déclaration rendue publique lundi, de charger une commission présidée par Nabil Karoui de poursuivre les concertations avec le reste des partis et des groupes parlementaires. La formation politique appelle toutes les parties "à discuter

simultanément des deux processus parlementaire et gouvernemental de manière à garantir l'équilibre politique et à éviter toute forme de domination". Le mouvement Ennahdha, disposant d'une majorité relative au sein du Parlement à la suite des dernières législatives, a proposé dimanche son chef historique Rached al Ghennouchi pour le poste de président de l'Assemblée, réaffirmant son attachement à son droit à la formation et à la présidence du gouvernement, conformément aux dispositions de la Constitution et compte tenu des résultats des élections. Plus de 15.000 candidats représentant plus de 1.500 listes, entre partisanes, indépendantes et de coalition se sont disputés 217 sièges, dans un Parlement jusque-là dominé par le parti d'Ennahdha, qui avait fait

alliance avec le principal parti du centre, Nidaa Tounes. Ennahda est arrivé en tête du scrutin législatif avec 52 sièges devant la nouvelle formation Qalb Tounes (38), sur 217 au parlement, avait annoncé l'Instance Supérieure Indépendante des Elections lors d'une conférence de presse.