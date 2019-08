Le nombre de touristes ayant visité la Tunisie a atteint 5,438 millions au 10 août 2019, enregistrant une hausse de 12,8%

par rapport à la même période de l'année précédente, a indiqué mardi le ministère du tourisme Le nombre des touristes maghrébins ayant visité la Tunisie, au cours de cette période, a augmenté de 12,4% par rapport à l'année écoulée. Les marchés algérien et libyen ont enregistré respectivement une hausse de 3,4% et 26,3%. Cette période a été également marquée par une croissance des du nombre des touristes en provenance de l'européens (évolution de 18,8%, jusqu'a fin août), notamment de la Grande Bretagne (+110,3%), de la France (+18%), de l'Allemand (+6%) et de la Russe (+0,9%). Pour ce qui est des recettes touristiques, elles ont évolué de plus de

44,2%, jusqu'à la date du 10 août courant, en comparaison avec la même période de l'année écoulée, pour atteindre 3,16 millions de dinars.