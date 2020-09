Six personnes dont trois enfants sont mortes en six jours d'intempéries sur plusieurs régions tunisiennes ainsi que dans la capitale Tunis, a indiqué vendredi le porte-parole de la Protection civile, Moez Triaa.Ces pluies meurtrières ont touché depuis le 5 septembre de nombreuses régions, de Jendouba, zone agricole du nord-ouest, à Mahdia, région touristique dans le centre-est.Deux enfants de 4 et 10 ans sont morts à Monastir, ville balnéaire du centre-est, et un enfant de 4 ans a péri à Jendouba, selon ce responsable de la protection civile, cité par l'AFP.Les trois autres victimes sont un chauffeur de taxi de 50 ans à Tunis, un automobiliste du même âge à Sidi Bouzid, ainsi qu'un trentenaire dans la région côtière de Mahdia, a précisé M. Triaa.En 2018, au moins cinq personnes sontmortes dans des intempéries.