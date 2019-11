Deux interventions chirurgicales délicates, une transplantation de foie, et une greffe de coeur ont été effectuées avec succès par les équipes médicales de deux hôpitaux tunisiens, a affirmé mercredi le directeur du centre national pour la promotion de la transplantation d'organes (CNPTO), Tahar Gargah. Selon M. Gargah, cité par l'agence TAP, la transplantation de foie, la 10ème, a été réalisée au niveau de l'hôpital universitaire Mongi Slim à la Marsa, "grâce aux efforts de l'ensemble du personnel médical et paramédical dans les services de chirurgie générale, d'anesthésie et de réanimation." La greffe de cúur a été effectuée quant à elle mardi au niveau de l'hôpital universitaire de la Rabta à Tunis, "de 21h jusqu'à minuit", selon le responsable. M. Gargah a précisé que cette chirurgicale délicate a été réalisée au profit d'un malade inscrit sur une liste d'attente comptant environ une dizaine de personnes souffrant d'insuffisance cardiaque. "Au moins 35 cadres médicaux et paramédicaux ont assisté à cette 6ème greffe cardiaque réalisée à l'hôpital la Rabta depuis le 25 avril dernier", a-t-il ajouté.