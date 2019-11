Plus de 600 migrants irréguliers ont été arrêtés lundi dans la province d'Edirne, au nord-ouest de la Turquie lors d'opérations de contrôles de police, a rapporté l'agence Anadolu. Les troupes frontalières qui effectuaient des contrôles d'usage dans les districts d'Ipsala, Uzunkopru et Meric, dans la province d'Edirne, ont intercepté 689 migrants irréguliers de différentes nationalités, selon la même source. Ils planifiaient de passager clandestinement vers la Grèce et la Bulgarie, sur le territoire de l'Union Européenne (UE). A l'issue des contrôles de routine, les personnes interpellées ont été transférées à la Direction de la Gestion de la Migration d'Edirne. Vendredi, les garde-côtes turcs ont annoncé avoir interpellé 273 immigrés clandestins qui tentaient d'atteindre les îles grecques de la côte égéenne de la Turquie à bord de bateaux pneumatiques. La mer Egée était naguère la principale voie empruntée par les migrants pour rejoindre l'Europe via la Turquie. Un accord signé entre la Turquie et l'Union européenne en mars 2016 a permis de limiter le flux d'immigration clandestine. Depuis le début de l'année, quelque 51.488 migrants ont tenté de rejoindre la Grèce par la Turquie, contre 25.398 durant la même période en 2018, selon les derniers chiffres publiés par les garde-côtes turcs.