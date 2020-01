Huit personnes sont mortes dans le naufrage d'une embarcation transportant une quinzaine de migrants au large des côtes turques, a indiqué vendredi le ministère turc de l'Intérieur.Le naufrage s'est produit dans la nuit de mercredi à jeudi en mer Egée, à environ huit kilomètres au large de la ville turque de Fethiye (sud-ouest), a indiqué le ministère dans un communiqué.Les gardes-côtes qui se sont rendus sur le lieu du naufrage y ont découvert les corps de cinq hommes et de trois femmes, dont les nationalités n'étaient

pas connues dans l'immédiat, selon la même source.Les recherches se poursuivent pour retrouver les sept passagers manquants,

a indiqué le ministère.La Turquie, qui accueille environ quatre millions de migrants et réfugiés, en grande majorité des Syriens, est un important pays de transit pour ceux qui fuient les conflits et cherchent à rejoindre l'Europe, pour la plupart par la Grèce.Un accord migratoire conclu en mars 2016 entre Ankara et l'Union européenne pour freiner les traversées de la mer Egée a considérablement fait chuter lesarrivées sur les cinq îles les plus proches de la Turquie.