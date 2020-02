Les autorités turques ont émis mardi des mandats d'arrêt contre près de 700 personnes soupçonnées de liens avec le mouvement du prédicateur Fethullah Gulen, accusé par Ankara d'avoir ourdi une tentative de coup d'Etat en 2016.Selon l'agence de presse Anadolu, les enquêteurs sont à la recherche de 695 personnes, dont des militaires, des policiers et des employés du ministère de la Justice. Au moins 159 d'entre elles avaient été arrêtées mardi matin.Ces mandats d'arrêt ont été émis dans le cadre de plusieurs enquêtes à travers la Turquie.A Ankara, le parquet a demandé l'arrestation de 467 personnes soupçonnées d'avoir organisé des tricheries lors d'un concours de la police en 2009 pour favoriser l'accession de sympathisants de M. Gulen à des postes à

responsabilités, selon Anadolu.Toutes les personnes visées par les mandats d'arrêt émis mardi sont soupçonnées d'être des partisans du mouvement du prédicateur Fethullah Gulen, accusé par Ankara d'être le cerveau de la tentative de coup d'Etat

de juillet 2016.Installé aux Etats-Unis depuis une vingtaine d'années, M. Gülen nie catégoriquement tout lien avec a tentative de renversement.Depuis le putsch avorté, les autorités traquent sans relâche ses partisans et ont déclenché des purges d'une ampleur sans précédent dans l'histoire moderne de la Turquie. Plusieurs dizaines de milliers de personnes ont été arrêtées et plus de 140.000 limogées ou suspendues de leurs fonctions.Les vagues d'arrestations se poursuivent à un rythme soutenu, près de trois ans après le coup d'Etat manqué, avec des coups de filet pratiquement chaque semaine.