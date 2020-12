Twitter a rejeté mardi la demande du gouvernement australien de supprimer un tweet émanant d'un représentant de Pékin qui s'en prend aux militaires australiens.

Un porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Zhao Lijian, a suscité lundi l'indignation de Canberra en postant un photo-montage dans laquelle un homme, habillé en soldat australien, tient un couteau plein de sang contre la gorge d'un enfant afghan.

Cette affaire intervient quelques jours après la publication d'un rapport sur des crimes de guerre qui auraient été commis par des soldats australiens en Afghanistan entre 2005 et 2016.

Twitter a affirmé avoir signalé ce tweet comme étant "sensible" avant d'ajouter que les commentaires sur des questions politiques d'actualité ou des "déclarations menaçantes en matière de politique étrangère" provenant de comptes officiels des gouvernements n'enfreignaient généralement pas son règlement.

Lundi, le Premier ministre australien Scott Morrison avait qualifié ce tweet de "répugnant". Il avait appelé Twitter à le retirer et la Chine de présenter ses excuses.

Certains pays ont également fait part de leur inquiétude à la suite de ce tweet.

"L'image qui a été utilisée ne correspond pas aux faits, elle n'est pas image authentique, donc nous en avons fait part directement aux autorités chinoises", a déclaré à la presse la Première ministre néo-zélandaise Jacinda Ardern.

Le ministère français des Affaires étrangères a considéré ce tweet comment n'étant "pas digne des méthodes qu'on est en droit d'attendre de la diplomatie d'un pays comme la Chine".

"L'image publiée est particulièrement choquante et le commentaire est tendancieux et insultant pour tous les pays dont les forces armées sont ou ont été engagées en Afghanistan depuis près de vingt ans", a-t-il ajouté.

Dans un communiqué sobre, Kaboul a indiqué "travailler conjointement" avec Canberra pour enquêter sur les soupçons qui pèsent sur l'armée australienne, ajoutant que la Chine comme l'Australie sont deux "acteurs clés" du processus international de paix en Afghanistan.

De son côté, un porte-parole de l'ambassade de Chine à Canberra a accusé l'Australie d'en faire trop au sujet de cet incident.

"La rage et le rugissement de certains hommes politiques et médias australiens ne sont rien d'autre qu'une mauvaise interprétation et réagissent de manière excessive au tweet de M. Zhao", a affirmé le porte-parole.

Mardi, la tension est montée d'un cran à Canberra après la publication par le Guardian d'une photo qui, selon le quotidien, serait celle d'un soldat australien buvant de la bière dans la prothèse de jambe d'un Taliban décédé.