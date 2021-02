L'Ambassadeur nigérian, Bankole Adeoye, a été élu samedi à la tête Conseil de paix et de sécurité (CPS) de l'Union africaine

(UA), succédant au diplomate algérien Smail Chergui, qui a occupé ce poste pendant deux mandats consécutifs.

Adeoye a été élu au poste de Commissaire aux Affaires politiques, à la paix et à la sécurité de l'Union africaine (UA), avec 55 voix, lors d'un vote de renouvellement des organes de l'UA qui s'est tenu par visioconférence en marge du 34e sommet des chefs d'Etat et gouvernement de l'organisation panafricaine, a-t-on appris auprès de l'UA. Il devient désormais le premier commissaire de l’UA à combiner le portefeuille de la Paix et de la Sécurité avec celui des Affaires politiques, fusionnés par la nouvelle réforme.

Le nigérian Adeoye succède à la tête du CPS de l'UA au diplomate algérien, Smail Chergui, qui a occupé ce poste depuis 2013. Il a été réélu en 2017 pour un deuxième mandat. Il a également occupé d'importants postes diplomatiques. Bankole Adeoye est un diplomate de carrière qui a servi comme chef de cabinet du chef du Nouveau partenariat pour le développement d

e l'Afrique (Nepad) basé en Afrique du Sud. Ambassadeur en Ethiopie et à Djibouti entre 2017 et 2020, il a également été un ancien membre à la Commission économique africaine et des nations unies pour l'Afrique (CEA). Le panel d'experts africains l'a classé meilleur candidat avec un score de 94,64% dans une évaluation indépendanted'éminents Africains.