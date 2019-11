Une responsable de la présidence ukrainienne a été interpellée pour avoir perçu un pot-de-vin, une affaire illustrant l'ampleur de la tâche pour le nouveau président ayant fait la promesse de déraciner la corruption, rapportent mercredi des médias locaux. Elle a été interpellée, mardi, en flagrant délit avec plusieurs complices, dont une ex-vice-ministre de la Culture, au moment où elle percevait 150.000 dollars, a indiqué le bureau anticorruption (Nabu) dans un communiqué. Selon les enquêteurs, il s'agissait de la première moitié d'un dessous-de-table de 300.000 dollars (270.000 euros) réclamée par cette responsable pour faciliter la nomination d'une personne au sein de Naftogaz, une compagnie énergétique publique du pays. "Pour le chef de l'Etat, il n'y a pas de différence entre ses (équipes) et les autres. La corruption doit être déracinée" partout où elle est, a déclaré,pour sa part, la présidence dans un communiqué. Selon les médias, la haute fonctionnaire en question travaille à la présidence depuis dix ans et occupait le poste de directrice du département chargé de répondre aux requêtes des citoyens. Elle affirmait "pouvoir régler tout problème de part ses contacts à la présidence", écrit le site en ligne Ukraïnska Pravda citant une source au sein de forces de l'ordre. Le nouveau président ukrainien, Volodymyr Zelensky, qui était comédien jusqu'à son élection à la présidence en avril, a écrasé à la présidentielle

son prédécesseur Petro Porochenko, notamment en raison de son bilan abyssal en matière de la lutte contre la corruption qui gangrène cette ex-république soviétique. Depuis son arrivée au pouvoir, la législation anticorruption a été renforcée et des poursuites engagées contre plusieurs hauts responsables, anciens et actuels. Certains détracteurs accusent cependant le pouvoir de chercher à écarter ainsi des proches de l'ex-président.