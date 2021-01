Selon le site d'information "Sloan Media", l'arrestation de Mohamed Bamba Daf serait "une méthode habituelle exercée par l'occupant pour intimider les militants", estimant que "la décision d'arrestation, illégale et totalement infondée, serait un règlement de compte et une vengeance des militants, activistes et journalistes sahraouis".

L'activiste a mené, rappel-t-on, une série de protestations dans la ville d'Es-Smara où un fort dispositif de sécurité a été déployé en vue d'ouvrir un dialogue avec lui et écouter ses revendications, ce qui réfute l'existence d'un quelconque avis de recherche à son encontre.

Depuis le 13 novembre 2020, date à laquelle la guerre a repris entre les forces marocaines et l'armée sahraouie suite à la violation éhontée du cessez-le-feu, une forte série d'arrestations à l'encontre de civils sahraouis, notamment les activistes des droits de l'Homme et les journalistes a été menée par les autorités de l'occupant.