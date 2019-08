Fionn Ferreira n’a que 18 ans mais pourrait bien avoir trouvé une méthode pour débarrasser les océans des particules fines. Ce jeune Irlandais vient de remporter le concours Google Science Fair avec son invention permettant de dépolluer les océans. S’appuyant sur les travaux récents du physicien Arden Warner, il a eu l’idée d’ajouter de l’huile dans de l’eau remplie des particules avant d’ajouter une poudre de magnétite qu’il retirera ensuite avec un aimant dans le verre. Malin. Il faut dire que les microplastiques sont un véritable fléau pour la faune et la flore sous-marines. Comme l’explique l’Anses, « on estime aujourd’hui que 10 % de l’ensemble des plastiques produits depuis leur invention auraient terminé leur vie dans les océans ». Et même si le taux d’extraction par cette méthode ne dépasse pas les 87 %, elle serait une belle réponse pour la préservation des océans.