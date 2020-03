La présidente du Croissant rouge Algérien (CRA), Saida Benhabyles, a indiqué jeudi à Alger, lors d'une réunion consacrée aux conséquences de la crise libyenne sur la région, que l’objectif de cette rencontre était de créer un Club commun entre les Croissants rouge de la région. "Nous aspirons à créer un Club commun des Croissants rouge des Etats de la région afin de constituer une force et prétendre intervenir efficacement", a-t-elle indiqué, en marge de la journée d’étude sur "les conséquences de la crise libyenne dans la région", précisant que ce Club sera le premier dans le monde.Selon Benhabyles, le rôle de ce Club sera, d’abord, "d’éveiller les consciences des belligérants et les autres parties disposant de la décision afin d’épargner les civils de la guerre et l’effusion du sang". "Nous allons travailler afin de convaincre les parties concernées que la préservation des vies et la dignité humaine est au-dessus de toute considération et intérêt", a-t-elle précisé, rappelant que l’origine de "la situation chaotique en Libye est l’intervention des pays de l’OTAN dans la région en 2011". Les efforts de ce Club s’inspireront aussi de la doctrine de la Fédération internationale des Croix et Croissants rouge mettant en avant l’humanité au cœur de chaque activité humanitaire.