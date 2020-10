Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a fait état samedi à Djelfa, de la signature prochaine d'un décret exécutif portant organisation des zones industrielles."Nous sommes sur le point de signer un décret exécutif portant organisation des zones industrielles, qui connaissent une certaine anarchie", a déclaré M. Djerad lors de l'inauguration, dans le cadre de sa visite de travail et d'inspection dans la wilaya de Djelfa, d'une usine de recyclage de papier à Ain Ouessara, récemment raccordé au réseau

électrique. Affirmant que le Gouvernement "veillera à la répartition transparente et à l'organisation rationnelle du foncierindustriel", le Premier ministre a annoncé l'ouverture de filiales bancaires dans ces zones, à l'instar de ce qui est en vigueur dans de tels espaces à travers le monde. Il a assuré, dans ce sens, que "les superficies octroyées par le passé à de nombreuses personnes sans jamais être exploitées seront récupérées et attribuées à de véritables investisseurs". L'Algérie "a toutes les potentialités et les compétences humaines nécessaires pour promouvoir l'industrie de transformation, petite et moyenne, afin de satisfaire ses besoins nationaux, a affirmé le Premier ministre.Plaidant, par ailleurs, pour le ciblage du marché africain, "en mettant à profit la place et la profondeur africaine de l'Algérie", il a rappelé que notre pays avait contribué, depuis la glorieuse Révolution de libération, à l'indépendance de nombreux pays africains.Soulignant, à ce propos, "la une vision stratégique" du président de la République en ce qui concerne le continent africain, M. Djerad a insisté sur l'importance de la contribution de l'activité commerciale et industrielle des investisseurs algériens, qu'ils soient du public ou du privé, à sa concrétisation. Le Premier ministre poursuit sa visite de travail et d'inspection dans la wilaya de Djelfa en compagnie du ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Kamel Beldjoud, et le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Abderrahmane Benbouzid.