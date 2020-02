L'un des criminels les plus recherchés des Pays-Bas, soupçonné d'avoir commandité plusieurs meurtres et d'avoir été impliqué dans un vaste trafic de drogue, a été arrêté en Colombie, a annoncé samedi la police néerlandaise.Saïd Razzouki, un Néerlandais d'origine marocaine, est considéré comme le bras droit d'un autre célèbre criminel, Ridouan Taghi, chef présumé d'un gang de trafic de cocaïne. Ce dernier avait été arrêté à Dubaï en décembre, avant d'être transféré aux Pays Bas.Les deux hommes faisaient l'objet de mandats d'arrêt internationaux pour meurtre et trafic de drogue."Le fugitif Saïd Razzouki a été arrêté vendredi dans un immeuble de la ville colombienne de Medellin" (nord), en collaboration avec les forces de l'ordre du pays ainsi que l'agence américaine anti-drogues (DEA) et le FBI, a fait savoir la police néerlandaise dans un communiqué.L'homme de 47 ans est considéré comme le numéro deux de l'organisation criminelle de Ridouan Taghi, qualifiée de "machine à tuer bien huilée" par la justice néerlandaise. Il est l'un des principaux suspects dans un vaste procès aux Pays-Bas pour cinq meurtres et plusieurs tentatives de meurtre.Saïd Razzouki et Ridouan Taghi avaient attiré l'attention internationale en septembre lorsque l'avocat d'un témoin-clé dans cette affaire avait été abattu près de son domicile à Amsterdam.La police avait promis une récompense de 100.000 euros en échange d'informations qui pourraient conduire à l'arrestation de Saïd Razzouki.Le parquet néerlandais a demandé son extradition auprès des autorités colombiennes. "La procédure devrait prendre un certain temps", a précisé la police.