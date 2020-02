Un diplomate chinois a appelé jeudi la communauté internationale à apporter un soutien matériel et financier suffisant aux Nations unies, et à continuer à fournir une aide humanitaire aux civils en Syrie. Au cours d'une réunion du Conseil de sécurité, le représentant permanent adjoint de la Chine auprès de l'ONU Wu Haitao a déclaré que la situation politique, économique et sécuritaire en Syrie était complexe, et que la situation humanitaire restait très grave. L'ONU et le Conseil de sécurité doivent adopter une approche globale et équitable de la question humanitaire en Syrie, a-t-il ajouté. Soulignant que plusieurs années de guerre avaient entraîné des conditions de vie difficiles pour les Syriens, qui sont dans l'incapacité d'acheter du carburant, de la nourriture ou des médicaments, M. Wu a déclaré que la communauté internationale devait continuer à fournir toute l'aide nécessaire à la Syrie, et que des efforts devaient en outre être faits pour stabiliser l'économie du pays et assurer les moyens de subsistance de la population. Dans les zones où les conditions de sécurité sont relativement stables, le gouvernement syrien travaille de fait à réparer des logements et des installations médicales et éducatives, ainsi qu'à éliminer les explosifs abandonnés durant la guerre, a indiqué M. Wu, affirmant que ces efforts allaient "contribuer à résoudre le problème humanitaire en Syrie". Mercredi, le Bureau de la coordination des Affaires humanitaires des Nations unies (OCHA) a indiqué qu'au moins 21 civils avaient été tués au cours des deux derniers jours par des frappes aériennes ou des attaques terrestres dans les zones assiégées du nord-ouest de la Syrie. Les frappes aériennes ont également endommagé des installations éducatives et médicales, dont plusieurs servaient d'abri à des personnes déplacées.