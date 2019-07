Un élément de soutien aux groupes terroristes a été arrêté lundi à Khenchela par un détachement de l'Armée nationale populaire en coordination avec des éléments de la Gendarmerie nationale, indique mardi un communiqué du ministère de la Défense nationale. « Dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce à l'exploitation de renseignements, un détachement de l'ANP, en coordination avec des éléments de la Gendarmerie nationale, ont arrêté, le 08 juillet 2019 à Khenchela/5e Région militaire, un (01) élément de soutien aux groupes terroristes », précise la même source. D'autre part et dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, « un détachement de l'ANP a intercepté huit (08) orpailleurs et saisi un (01) groupe électrogène, un (01) marteau piqueur et cinq (05) plaques photovoltaïques », alors que « (16.188) unités de différentes boissons ont été saisies à El-Oued/4eRM », conclut le MDN.