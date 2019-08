Un élément de soutien aux groupes terroristes a été arrêté lundi à Tamanrasset par un détachement de l'Armée nationale

populaire (ANP), tandis qu'une grenade a été détruite et un pistolet automatique récupéré par des éléments de la Gendarmerie nationale à Alger, indique mardi un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN). "Dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce à l'exploitation de renseignements, un détachement de l'Armée nationale populaire a arrêté, le 19 août 2019 à Tamanrasset (6ème Région militaire), un élément de soutien aux groupes terroristes, tandis que des éléments de la Gendarmerie

nationale ont découvert et détruit une grenade et récupéré un pistolet automatique dans la commune de Hraoua, dans la wilaya d'Alger", précise la même source. Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, des détachements de l'ANP "ont arrêté, lors d'opérations distinctes à Bordj Badji Mokhtar, In-Guezzam et Tamanrasset (6ème RM), 28 individus et ont saisi 1 véhicule tout-terrain, 5 motocyclettes, 11 groupes électrogènes, 8 marteaux piqueurs, 3 détecteurs de métaux, 11 sacs de mélanges d'or et de pierres, ainsi que 15 capsules électriques, 10 mètres de cordon détonateur, 4 tonnes de denrées alimentaires et 30.400 litres de carburants destinés à la contrebande". Dans le même contexte, et dans la "dynamique des opérations visant à

contrecarrer la propagation du fléau des drogues", un détachement de l'ANP "a arrêté, en coordination avec les services de Douanes, à Naâma (2ème RM), un (01) narcotrafiquant et saisi 184 kilogrammes de kif traité", tandis que des éléments de la Gendarmerie nationale et des Garde-frontières "ont saisi à Béchar (3ème RM) 400 kilogrammes de la même substance".

Par ailleurs, des éléments de la Gendarmerie nationale "ont appréhendé, en coordination avec les services de la Sureté nationale, à Rélizane (2ème RM), cinq (05) individus et saisi un fusil de chasse, 3 paires de jumelles, 1.084 cartouches, 34 kilogrammes de plomb ainsi qu'un drone muni d'une caméra", alors que des Garde-côtes "ont déjoué, à Ain Témouchent (2ème RM), une tentative d'émigration clandestine de seize (16) personnes à bord d'embarcations de construction artisanale".