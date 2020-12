Une maladie non identifiée a touché la ville indienne d’Eluru, dans l'Etat de l'Andhra Pradesh, provoquant le décès d’une personne et l’hospitalisation de 350 patients, ont rapporté lundi des médias.Les individus touchés ont souffert de vertiges et de symptômes

d'épilepsie. Environ 180 personnes ont déjà quitté l'hôpital.Une personne est morte et plus de 350 autres ont été hospitalisées à la

suite d'une maladie inconnue qui a pris pied le 5 décembre dans la ville d'Eluru, dans l'Etat indien de l'Andhra Pradesh, rapporte India Today.Selon la source, les patients affectés ont été transportés à l'hôpital alors qu’ils présentaient des signes de vertiges et d'épilepsie. Ils se sont également plaints d'évanouissements soudains, de mousse à la bouche et de tremblements.Les médecins n'ont pas encore pu déterminer l’origine de cette maladie soudaine, bien qu'ils aient effectué des tests sanguins et une tomodensitométrie du cerveau. L'analyse du liquide céphalo-rachidien s'est également révélée normale. La cause probable ne pourra être détectée qu'après l'obtention des résultats de l'ensemencement bactériologique.Selon les premiers rapports, cités par India Today, la cause pourrait être la consommation d'eau contaminée. Cependant, cela doit encore être confirmé par les autorités locales.Pour l’instant, 186 personnes ont été libérées de l'hôpital tandis que 164 sont toujours sous traitement, ont indiqué les autorités citées par le média.

"La plupart des victimes ont guéri, l'état des autres est stable. Nous avons préparé 50 lits à l’hôpital central de Vijayawad pour transférer les malades si nécessaire. Nos équipes médicales s'occupent de chaque patient", a déclaré le ministre en chef adjoint de la Santé, Alla Kalikrishna Srinivas.Pour déterminer la cause de la maladie, des équipes de médecins de l'Institut national de nutrition, de l'Institut de technologie chimique et de l'Institut indien des sciences médicales ont été envoyées dans la ville d’Eluru.