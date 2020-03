Des experts de l'Hôpital de l'Union affilié à la Faculté de médecine Tongji de l'Université des sciences et technologies du Centre de la Chine ont organisé une visioconférence avec leurs homologues dans 14 hôpitaux aux Pays-Bas, partageant l'expérience en

matière de prévention et de traitement du COVID-19. Sept membres de l'équipe d'experts de l'hôpital de Wuhan ont apporté lundi

des réponses détaillées aux questions posées par six représentants des médecins des Pays-Bas concernant les symptômes de base, le diagnostic clinique, la prévention et le traitement de la maladie. Inge de Wit, directrice de l'établissement de santé néerlandais SJG Weert, a indiqué qu'elle appréciait le bon travail de la Chine dans la lutte contre le virus et le partage de l'expérience, et espère obtenir une aide supplémentaire de l'Hôpital de l'Union lorsqu'il faudra surmonter des difficultés dans la prise en charge future des patients. "La médecine n'a pas de frontières, et nous sommes prêts à répondre aux questions et à offrir de l'aide", a déclaré Wang Hongbo, chef adjoint du Parti de l'Hôpitalde l'Union.