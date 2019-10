Un groupe de marathoniens espagnols et sahraouis parcourront 284 km entre Paris et Bruxelles du 1er au 4 Novembre 2019, en solidarité avec les prisonniers politiques sahraouis et pour l'Indépendance du Sahara occidental, ont annoncé les organisateurs.

"Le vendredi 1er novembre 2019, de 14 heures 30 à 15 heures 30, la Place saint- Michel (Paris 5ème), accueillera un rassemblement pour le coup d'envoi du marathon relais de 284 km entre Paris et Bruxelles, du 1er au 4 Novembre 2019", ont indiqué les organisateurs de cet événement dans un communiqué, soutenant qu'il s'agit d'"une initiative d'un groupe de

marathoniens espagnols et sahraouis en solidarité avec les prisonniers politiques sahraouis et pour l'Indépendance du Sahara occidental". Les prisonniers politiques sahraouis sont soumis aux tortures continues et sont incarcérés principalement sur le territoire marocain, à une distance de 600 à 1300 km de leur pays d'origine (Sahara occidental occupé) et de leurs familles, selon plusieurs rapports d'ONG. "Ce défi sportif symbolique représente la longue attente du peuple sahraoui pour sa liberté", a-t-on affirmé, soulignant que "le début du marathon relais à Paris vise à donner davantage de visibilité à ce conflit en France qui reste l'Etat qui soutient le plus le Maroc dans l'occupation illégale du Sahara occidental et empêche donc la décolonisation de cette

dernière colonie en Afrique". Le point d'arrivée au Parlement européen à Bruxelles "est pour alerter les députés sur les souffrances de ce peuple et la complicité de l'Union européenne qui ne respecte pas les décisions successives de la Cour de justice de l'Union européenne, ni les droits humains fondamentaux de ce peuple", a-t-on ajouté dans le texte. L'organisation de ce relais qui représente le long chemin de la liberté pendant 4 jours, expliquent les organisateurs, est confiée à la Communauté sahraouie de France et de Belgique en collaboration avec le conseil municipal de Lebrija (Espagne), Centro Alma Deportivo et le site Web porunsaharalibre.org, selon la même source.