Exfiltré en 2015 du défunt réseau social Google+, Google Photos est devenu un mastodonte de la gestion et de l'édition d'images. À tel point que l'application mobile a franchi le seuil symbolique du milliard d'utilisateurs, rejoignant ainsi le club très fermé des services milliardaires du moteur de recherche1. Il a fallu huit ans à Facebook et à Instagram pour atteindre cette marque, une dizaine d'années pour Gmail : la performance de Photos est donc remarquable.Même si Google a tout fait pour que son application photos soit très rapidement entre le maximum de mains. L'app est préinstallée dans les smartphones Android, ce qui lui offre mécaniquement un avantage décisif. Google Photos est également disponible sur le web et sur iOS, où l'app accomplit régulièrement des prodiges. Et puis le stockage illimité (en échange d'une compression de l'image) doit bien aider à recruter des utilisateurs. Pour aller au-delà de ce premier milliard, Google a annoncé cette semaine le lancement de Gallery Go, une version allégée de Photos pour les utilisateurs aux connexions difficiles.