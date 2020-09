Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a procédé, lundi, à un mouvement partiel dans le corps des walis et des walis délégués en vertu duquel il a été mis fin aux fonctions de huit (8) walis et six (6) walis délégués, alors que 17 walis et 14 walis délégués ont été nommés, indique un communiqué de la présidence de la République, dont voici le texte intégral:

"Conformément aux dispositions de l'article 92 de la Constitution, le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a procédé à un mouvement partiel dans le corps des walis et des walis délégués", précise la même source. Premièrement: Au titre des fins de fonctions de walis Il est mis fin aux fonctions aux walis Mesdames et Messieurs: - Ahmed Mebarki en sa qualité de wali de Bechar - Mohamed Benomar: en sa qualité de wali de Djelfa - Aissa Aroua: en sa qualité de wali de Skikda - Abdessami Saidoune: en sa qualité de wali de Mostaganem - Cheikh Laardja en sa qualité de wali de M'sila - Mahfoud Zakrifa en sa qualité de wali de Tissemsilt - Omar El Hadj Moussa en sa qualité de wali de Tipaza - Nacira Remdane en sa qualité de wali de Relizane. Deuxièmement: Au titre des nominations dans le corps des walis Sont nommés walis Mesdames et Messieurs : - Lakhdar Seddas, wali de Chlef - Mohamed Belkateb, wali de Bechar - Mustapha Koriche, wali de Tamanrasset - Mohamed El Baraka Dehadj, wali de Tebessa - Doumi Djilali, wali de Djelfa - Kamel Abla, wali de Sétif - Abdelkader Bensaid, wali de Skikda - Kerbouch Kamel eddine, wali de Guelma - Djahid Mous, wali de Médéa - Aissa Boulahia, wali de Mostaganem - Abdelkader Djellaoui, wali de M'sila - Messaoud Djari, wali d'Oran - Abbas Bedaoui, wali de Tissemsilt - Abdelkader Rakaa, wali d'El Oued - Labiba Winaz, wali de Tipaza - Amhamed Moumen, wali de Ain Temouchent - Attallah Moulati, wali de Relizane Troisièmement: Au titre des fins de fonctions de walis délégués Il est mis fin aux fonctions des walis délégués Mesdames et Messieurs: - Mabrouk Oun, en sa qualité de wali délégué de Timimoune, wilaya d'Adrar - Samir Nefla, en sa qualité de wali délégué de Dar El Beida, wilaya d'Alger - Djamal Gasmia, en sa qualité de wali délégué de Chéraga, wilaya d'Alger - Ben Amor Kiyes, en sa qualité de wali délégué de Bir Mourad Raïs, wilaya d'Alger - Farida Amrani, en sa qualité de wali déléguée de Bouzaréah, wilaya d'Alger - Ahmed Boudouh, en sa qualité de wali délégué de Rouiba, wilaya d'Alger Quatrièmement: Au titre des nominations de walis délégués Sont nommés walis délégués Mesdames et Messieurs: - Nacer Sebaa: wali délégué de Timimoun (Adrar) - Azeddine Hemadi: wali délégué de Bordj Badji Mokhtar (Adrar) - Boubkeur Lensari: wali délégué d'Ouled Djelal (Biskra) - Abderrahmane Dehimi: wali délégué de Beni Abbès (Bechar) - Saad Chenouf: wali délégué d'In Salah (Tamanrasset) - Brahim Ghemired: wali délégué d'In Guezzam (Tamanrasset) - Mohamed Essaid Benkamou: wali délégué de Draria (Alger) - Abdelmalek Boutesta: wali délégué de Dar El Beida (Alger) - Amar Ali Bensaad: wali délégué de Cheraga (Alger) - Houria Medahi: wali déléguée de Sidi Abdellah (Alger) - Youcef Bechlaoui: wali délégué de Bir Mourad Rais (Alger) - Djamel Eddine Heshas: wali délégué de Bouzaréah (Alger) - Nacib Nadjia: wali déléguée de Zeralda (Alger) - Ahmed Zerrouki: wali délégué de Rouiba (Alger)".