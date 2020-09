Un nouveau calendrier de versement des pensions et allocations des retraités et ayants-droit sur plusieurs jours a été élaboré afin de faciliter le retrait d'argent au niveau des bureaux de poste, a indiqué lundi Algérie Poste sur sa page officielle Facebook. "Afin de faciliter le retrait des pensions et allocations des retraités et ayants-droits et assurer une meilleure prise en charge au niveau des bureaux de poste, et dans le cadre de la complémentarité gouvernementale entre le ministère de la Poste et des Télécommunications et celui du ,Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, la Caisse nationale des retraites (CNR) et Algérie Poste ont élaboré un nouveau calendrier pour le versement des pensions sur plusieurs jours en fonction du dernier numéro du compte CCP", a précisé la même source. Pour ce faire, Algérie Poste invite les retraités et les ayants-droit à"respecter ce calendrier et se présenter le jour du versement de leurpension afin de retirer leur argent dans les meilleures conditions au niveau des bureaux de poste", a conclu le communiqué.