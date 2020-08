Un nouveau-né testé positif pour le COVID-19 a probablement été infecté dans le ventre de sa mère, a rapporté mardi la revue médicale suédoise Dagens Medicin.Il s'agit du premier cas connu en Suède dans lequel un bébé est infecté dès la naissance par le coronavirus. Le nouveau-né est actuellement soigné à l'hôpital universitaire de Skane, dans la ville de Malmo, dans le sud de

la Suède.La directrice des services de chirurgie pédiatrique et de soins néonatals, Elisabeth Olhager, a déclaré à Dagens Medicin que le bébé avait probablement été infecté pendant la grossesse. La mère a été diagnostiquée positive avant l'accouchement. Le nourrisson ne présente quant à lui aucun des symptômes typiques du COVID-19 chez les petits enfants, tels que toux,

fièvre ou fatigue, a rapporté Dagens Medicin.Mme Olhager a dit à Dagens Medicin que même si elle soupçonnait la maladie d'être passée de la mère à l'enfant, il n'était pas nécessaire pour autant de modifier les procédures habituelles de l'hôpital. "Pour autant que je sache, il y a eu beaucoup plus d'accouchements dans la région de Stockholm - et ailleurs - dans lesquels la mère était infectée sans qu'aucune transmission à l'enfant n'ait été constatée. Donc je ne pense pas que nous ayons besoin de changer quoi que ce soit à cause d'un seul cas", a-t-elle affirmé.Ce genre de cas est également très rare au niveau international, dans la mesure où il n'y a eu que très peu de cas confirmés de bébés infectés par le COVID-19 pendant la grossesse.Une étude britannique publiée dans la revue médicale Lancet Child & Adolescent Health en juillet a suivi 116 femmes enceintes atteintes du COVID-19, et aucune n'a transmis la maladie à l'enfant pendant la grossesse, selon la télévision suédoise.