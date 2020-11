Le parti populaire paraguayen "Tekokoja" a réitéré son soutien et sa solidarité avec le peuple sahraoui dans sa lutte légitime contre l'occupant marocain qui a mené une offensive militaire lâche contre des civils sahraouis pacifiques dans la région d'El-Guerguerat, au sud-ouest du Sahara occidental.

"Le Royaume du Maroc a violé l'accord de cessez-le-feu, après une incursion de son armée dans la région d'El-Guerguerat. Il a également lâchement attaqué des manifestants civils sahraouis dans cette tampon, au sud-ouest du Sahara occidental", a souligné le Parti dans un communiqué, soutenant que "l'offensive militaire lâche dans cette zone visait à mettre fin à la manifestation des civils sahraouis qui bloquaient pacifiquement la brèche illégale depuis le 21 octobre dernier".

"L'incursion du Maroc dans le territoire sahraoui s'est terminée par l'affrontement direct avec l'armée sahraouie, qui a tenté de protéger les civils touchés", a ajouté le Parti.

"Le Parti populaire Tekojoja du Paraguay répudie ces actions violentes contre les civils et exprime sa solidarité la plus large avec le courageux peuple du Sahara occidental qui, tôt ou tard, sera libre et indépendant", a appuyé le parti dans son texte.

Plusieurs organisations, syndicats et associations internationales ont dénoncé "énergiquement" l'agression militaire marocaine contre des civils sahraouis dans la zone d'El-Guerguerat, appelant l'ONU à organiser rapidement le référendum sur l'autodétermination du peuple sahraoui.