Le secrétaire d'Etat chargé de la communauté nationale et des compétences à l'étranger, Rachid Bladehane, a annoncé, lundi à Alger, la création d’un portail électronique pour l’inscription de plus de 25.000 experts algériens à l’étranger et ce en vue de leur intégration à «l’effort national visant le développement du pays ».