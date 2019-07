Un Quai baptisé Josette et Maurice Audin a été inauguré sur les berges du canal Saint-Denis, dans la commune d'Aubervilliers dans la région parisienne. La cérémonie d'inauguration s'est déroulée en présence de Meriem Derkaoui, maire d'Aubervilliers, de Mahmoud Massali, du consul d'Algérie à Bobigny, Pierre Audin, fils du couple Audin, ainsi que des élus et représentants de Plaine Commune. Mme Derkaoui et Pierre Audin ont, pour de leur côté, salué l'engagement de Maurice Audin et son épouse Josette en faveur de l'indépendance de l'Algérie. Une gerbe de fleurs a été déposée au pied de la plaque commémorant l'événement. Lors de son allocution, M. Massali a rendu un vibrant hommage aux défunts Audin, soulignant leur combat et leur foi inébranlable en une Algérie indépendante et prospère. Il a également saisi cette occasion pour remercier la municipalité d'Aubervilliers pour cette louable initiative.