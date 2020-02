Le ministre des Finances, Abderahmane Raouya a annoncé dimanche à Alger un Recensement général de la population durant le

2e semestre 2020. Sixième du genre dans l'histoire de l'Algérie indépendante, cette opération revêt une importance capitale, étant un outil fondamental pour les Pouvoirs publics au niveau centrale et local dans la prise de décision, a indiqué M. Raouya dans une allocution à l'ouverture de la rencontre Gouvernement-walis. Ce recensement permettra de répondre aux exigences de la planification, de la conception des programmes de développement et d'appui aux outils d'analyse et de recherche, a précisé M. Raouya. S'agissant de la contribution de la dépense publique au financement des programmes de développement, le premier argentier du pays a affirmé que l'ancien mode de dépense ne peut être maintenu, au vu de la conjoncture économique actuelle, ce qui "implique plusieurs réformes de la fiscalité locale", a-t-il soutenu.Dans ce contexte, M. Raouya a fait savoir que la Taxe sur l'activité professionnelle (TAP) représentait environ 48% du totale des recettes fiscales des collectivités locales, à savoir un montant de 221,5 de mds de Da sur un total de 463,3 mds de Da recouverts en 2019 par les Collectivités. Les Collectivités locales "ne font pas l'effort nécessaire pour mobiliser des ressources financières propres à elles", a-t-il déploré avant d'annoncer la préparation de "nouvelles réformes", prévoyant notamment la suppression de la TAP et la détermination de nouvelles ressources pour ces Collectivités.