Le chef de la division Moyen-Orient Asie Centrale du Fonds monétaire international (FMI), Jean François Dauphin a affirmé, dimanche à Alger, avoir constaté lors de ses entretiens avec les autorités algériennes une "vraie volonté de changement" de la situation de l'économie nationale, soulignant que l'Algérie disposait d'un "potentiel énorme" en la matière. S'exprimant à l'issue d'une rencontre tenue avec le ministre de l'Industrie et des mines, Ferhat Ait Ali Braham au siège du ministère, Jean François Dauphin a indiqué avoir perçu lors de ses entretiens avec les autorités algériennes une "vraie volonté de changement de la situation de économie nationale". Précisant que la visite effectuée par la délégation du FMI s'inscrivait dans le cadre des consultations régulières menées avec les autorités des pays membres de l'Institution, M. Dauphin a ajouté que "les entretiens et les échanges avec les membres du gouvernement algérien ont porté sur les nouvelles orientations économiques et les réformes envisagées qui peuvent mettre en valeur les potentialités de l'économie algérienne". A ce propos, il a soutenu que le Gouvernement est en train de définir des "mesures concrètes", assurant dans ce sillage que le FMI est prêt à apporter son soutien à travers l'assistance technique et des conseils de politiques économiques".