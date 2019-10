Les unités de l'Armée nationale populaire (ANP) ont éliminé, en septembre dernier, un terroriste, arrêté un autre et découvert 4 corps de terroristes, selon un bilan de l'ANP. Le bilan opérationnel du mois de septembre dernier fait état de la reddition de deux terroristes et de l'arrestation de 22 éléments de soutien aux groupes terroristes, outre la destruction de 42 caches de terroristes

et d'un atelier de fabrication d'explosifs. Dans le cadre de la lutte antiterroriste, une quantité d'armes a été récupérée, dont 14 Kalachnikov, 33 fusils dont des fusils mitrailleurs, des fusils semi automatiques de type Simonov, des fusils à pompe, des fusils de fabrication artisanale et des fusils de chasse ainsi que 3 lance-roquettes de type RPG-2 et deux drones. Durant la même période, ces unités sont parvenues à récupérer 22 caches de munitions, 4616 balles de différents calibres, 9 missiles sol-sol (BM 21), 119 roquettes de différents calibres et 398 soupapes, selon la même source. En matière de protection des frontières et de lutte contre le crime organisé, 11 contrebandiers et 45 trafiquants de drogue et 274 orpailleurs ont été arrêtés. Les mêmes unités ont saisi 102.05 quintaux de kif traité, 9536 comprimés psychotropes, 486 sacs de mélange d'or brut et de pierres, 1344 jeux pyrotechniques et 36.25 tonnes de produits alimentaires, outre 91 marteaux piqueurs, 143 groupes électrogènes, neufs détecteurs de métaux et 32 appareils de liaison. En matière de lutte contre l'immigration clandestine, les unités de l'ANP ont arrêté 322 immigrés clandestins, ajoute la même source.