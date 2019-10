Un terroriste en possession d'un pistolet mitrailleur de type Kalachnikov et de munitions, s'est rendu lundi aux autorités militaires à Tamanrasset, alors que deux éléments de soutien aux groupes terroristes ont été arrêtés à Tissemsilt et Khenchela, indique

mardi un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN). "Dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce aux efforts des forces de l'Armée nationale populaire, un terroriste s'est rendu, lundi 7 octobre 2019, aux autorités militaires à Tamanrasset, dans la 6ème Région militaire. Il s'agit du dénommé Al-Arbi Ladmi Sid Ahmed, qui avait rallié les groupes terroristes en 2008. Ledit terroriste était en possession d'un (01) pistolet mitrailleur de type Kalachnikov et de trois (03) chargeurs garnis de munitions", précise-t-on de même source. Dans le même contexte, un détachement de l'ANP "a découvert et détruit, lors d'une opération de fouille et de ratissage menée dans la zone de Koudiet El-Hebalat, commune de Oued Zehour, dans wilaya de Skikda (5ème

RM), une (01) casemate pour terroristes contenant deux (02) bombes de confection artisanale et divers objets", tandis que d'autres détachements de l'ANP "ont arrêté deux (02) éléments de soutien aux groupes terroristes à Tissemsilt (2ème RM) et Khenchela (5ème RM)". Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, des détachements de l'ANP "ont arrêté, à Tamanrasset et Bordj Badji Mokhtar (6ème RM), 25 individus et saisi 19 groupes électrogènes, 14 marteaux piqueurs, 2 détecteurs de métaux, ainsi que 14 sacs de mélange de pierres et d'or brut et un véhicule tout-terrain". Par ailleurs, des Garde-côtes "ont mis en échec des tentatives d'émigration clandestine de 79 personnes, qui étaient à bord d'embarcations de construction artisanale à Chlef (1ère RM), Oran et Mostaganem (2ème RM)", tandis que "21 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été interceptés à In Amenas, Tiaret et Ghardaïa", ajoute le communiqué.