Cent-quarante-neuf (149) Palestiniens ont été tués par des tirs israéliens en 2019, principalement dans la bande de Ghaza, a déclaré un organisme palestinien.Le nombre de Palestiniens victimes de tirs d'arme à feu ou de bombardements israéliens en 2019 s'élève à 149, dont 112 habitants de la bande de Ghaza et 37 habitants de Cisjordanie, a indiqué Mohammed Sbeihat, secrétaire général du Rassemblement national des familles des martyrs palestiniens. La majorité de ces Palestiniens décédés étaient dans le début de la vingtaine, a-t-il dit, ajoutant que les autorités israéliennes retenaient toujours les corps de 15 d'entre eux par mesure de punition pour leurs familles. "Le nombre d'enfants tués s'est élevé à 33, ce qui représente environ 23 % du nombre total de morts, et une augmentation de 5 % par rapport à 2018", a précisé M. Sbeihat. Au total, 12 femmes palestiniennes ont été tuées par les tirs israéliens, a-t-il ajouté. "Le mois le plus meurtrier de l'année a été le mois de novembre, au cours duquel 44 Palestiniens ont été tués", selon M. Sbeihat. Au cours des cinqdernières années, 807 Palestiniens ont été tués par Israël, avec une moyenne de 161 par an, selon cet organisme palestinien. Cet organisme est une agence gouvernementale qui assure des prestations sociales aux familles des Palestiniens tués par Israël depuis 1967.